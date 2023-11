Le posture del sonno e il reset chiropratico

Leggi su nonewsmagazine

(Di sabato 11 novembre 2023) Vi capita mai di svegliarvi e avvertire una sensazione di stanchezza, come se aveste corso una maratona? Colpa dellesbagliate che si assumono prima di andare a dormire perché a farne le spese non è solo il, infatti lesbagliate possono contribuire alla creazione di “disturbi, che interessano il sistema muscoloscheletrico- spiega il Dottore in Chiropratica Joseph Luraschi-. Se a minime accortezze si accompagno materassi e cuscini adeguati, uniti a trattamenti chiropratici, la formula per dormire bene è presto svelata”. Ma esattamente quali sono questesbagliate? “La posizione peggiore è stendersi sul letto a pancia in giù. In questo modo il collo tende a ruotare totalmente a destra o a sinistra. È per evitare disturbi a livello cervicale che sconsiglio anche di prendere ...