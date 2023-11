Le parole che Schlein dovrebbe pronunciare oggi a Piazza del Popolo

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 11 novembre 2023) Al direttore - La presidente di turno dell’Ecofin, la spagnola Nadia Calviño, come scrive il Foglio, sarà portata, anche perché aspira a ottenere sostegno per la presidenza della Bei alla quale è candidata, a mediare tra Germania e Francia sulla riforma del Patto di stabilità con la conseguenza di una possibile posizione unitaria delle due e l’isolamento altrettanto possibile dell’Italia. Posto che sia così, vi sono due osservazioni da fare. Chi compete con la spagnola, considerate le difficoltà della candidatura di Daniele Franco, è la commissaria Ue per la Concorrenza Margrethe Vestager il cui successo non è certamente auspicabile visti i guai causati all’Italia con il gravissimo errore di diritto sottolineato dalla doppia pronuncia conforme della Corte europea di giustizia commesso dalla Commissione nel caso Tercas, con tutte le ulteriori pesanti conseguenze. Un errore che ha una ...