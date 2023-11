Lazio-Roma | Immobile | “Spero che la vittoria sul Feyenoord ci abbia dato l’energia per il derby”

(Di sabato 11 novembre 2023) “Ilè una partita sempre emozionante, più delle altre gare vissute in carriera. Un qualcosa che va oltre anche a livello di spettacolo sugli spalti, tifo e colori. L’attesa lo rende speciale, la città si blocca, tutti ne iniziano a parlare già da molte settimane prima”. Lo ha detto l’attaccante e capitano della, Ciroalla vigilia delcontro la. Lain Champions League contro il“ci hafiducia, sono stati tre punti importanti per il futuro di un girone davvero equilibrato.che cilasciato tutta quella forza ed energia che ci servirà in vista del. In campionatomo perso qualche punto di troppo e vogliamo ...

Domenica alle 18 il derby della Capitale tra. Guardiamo alcune delle coreografie più belle dei tifosi delle due ...

Lazio-Roma è il derby degli scontenti: tre punti che spostano, anche sul mercato Calciomercato.com

In occasione del derby della Capitale in programma domani alle ore 18:00 tra Lazio e Roma, Sport e Salute porta per la prima volta allo stadio i ragazzi autistici dell’Asd Club Atletico Centrale. Il ...La Lazio, forte dell'entusiasmo post vittoria contro il Feyenoord ... Il sito CittàCeleste.it di titolarità di Geo Editrice S.r.l., con sede in Roma, Via Bomarzo n. 34, C.F, PI e numero di iscrizione ...