Latina Asl | idennità del personale | attivata procedura conciliazione | convocate le sigle sindacali

(Di sabato 11 novembre 2023)– Ha sortito l’effetto sperato la richiesta d’intervento del Prefetto diMaurizio Falco formalizzata dalla Funzione Pubblica della Cgil per attivare lain ordine alle risoluzione delle varie problematiche che investono la gestione economica dei 517 dipendenti dell’Asl pontina. Ora la direzione strategica della stessa azienda sanitaria ha deciso di convocare L'articolo Temporeale Quotidiano.

...ae Viterbo perché non si farà da loro ". Nel mezzo, una parentesi sulla Sanità: " Aumenteremo i posti letto dal due al tre per mille e con la dottoressa Pulvirenti nuova direttrice della, ...

STATO DI AGITAZIONE, LA ASL DI LATINA REPLICA DOPO L ... Latina Tu

Latina / Asl, gestione del personale: le sigle sindacali chiedono l’intervento del Prefetto Falco Temporeale Quotidiano

Via Aurelio Saffi, nel centro di Latina, è stata chiusa al traffico dalla Polizia Locale per permettere ai vigili del fuoco di intervenire in un appartamento all'ultimo piano di ...LATINA – La FP CGIL Frosinone Latina e la UIL FPL Latina hanno dichiarato lo stato di agitazione sindacale del personale ASL di Latina. Una decisione maturata dopo le difficoltà riscontrate – spiegano ...