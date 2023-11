Latina | a torso nudo tenta di gettarsi contro le auto in transito | arrestato

(Di sabato 11 novembre 2023) La Polizia di stato dinella serata di giovedì 9 novembre, ha tratto in arresto un cittadino algerino per detenzione di droga ai fini di spaccio. Nel primo pomeriggio, i poliziotti della squadra Volanti della Questura, su segnalazione della sala operativa, sono intervenuti nei pressi dell’isola ecologica, dove era stato segnalato un soggetto a dorsoche, camminando a bordo della carreggiata,va dilein, truffa con i bonus edilizi: sequestrato mezzo milione di euro di crediti d’imposta inesistenti Paura a, uomo semina il terrore in strada Giunti sul posto gli agenti, considerando l’atteggiamento alterato dell’uomo ed il suo proferire parole senza senso, hanno subito ...

...a Terracina (), sposata, madre di due bambine. Dopo, c'è quello che lei chiama "inferno" e che la scienza definisce invece "tetraplegia", ovvero, la paralisi di braccia, gambe e. In mezzo,...

Spaccio di stupefacenti, un algerino al Pronto Soccorso di Latina ... Lunanotizie

Lavinia Fontana, la pittrice e l’eros visto da una donna del Cinquecento Corriere della Sera

Durante il tragitto l’uomo ha continuato a dare in escandescenze colpendo al volto uno dei soccorritori e dunque, considerata particolare delicatezza della situazione, i poliziotti sono ivi rimasti in ...In questa puntata di «Capolavoro!» ci addentriamo nel tardo Cinquecento per incontrare una originalissima figura di pittrice, Lavinia Fontana, ...