L' astronomico Blanqui

(Di sabato 11 novembre 2023) «Con mia grande disperazione non ha mai voluto prestare attenzione al mio sventurato “L’eternità viene dagli astri”», protestava Augusteil 3 gennaio 1872, scrivendo alla sorella, ignara delle ragioni che l’avevano portato a dedicare ogni energia residua alla stesura di quel manoscritto: difendersi dal «dragone» (forse lo stesso che, per gli Orfici, simboleggiava Chronos, il Tempo) pronto ad avvolgerlo fra le sue spire, nella solitudine della cella del bretone Fort de Taureau. Qui, questa volta (su settatacinque anni, quarantatré ne trascorrerà in carcere),era stato recluso per aver partecipato ai moti comunardi del 31 ottobre 1870. D’altronde, che quei 21 piccoli rettangoli, formicolanti d’un grafismo minutissimo, una volta «stereotipati in bronzo», potessero essere interpretati come un onirismo ispirato dalla cattività fu presto ...