L’anno della cuccagna per le banche italiane | profitti per oltre 40 miliardi grazie alla Bce Ma zero euro versati allo Stato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 11 novembre 2023) A fine del 2023,agli aumenti dei tassiBce, lemetteranno in cassaforteper40di.La previsione non è una novità, ora è messa nero su bianco dFabi, il principale sindacato del bancari italiani. “Si avviano a superare quota 40digli utili totali che lerealizzeranno nel 2023: i brillanti risultati raggiunti nei primi tre trimestri del, confrontati con quelli dei 12 mesi precedenti, consentono di stimare, in proiezione, che idel settore bancario del nostro Paese si attesteranno, complessivamente, attorno a 43 ...