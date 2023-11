L’allenatore del Manchester United Erik Ten Hag è stato squalificato per la partita contro l’Everton

Leggi su justcalcio

(Di sabato 11 novembre 2023) Notizia fresca giunta in redazione:delten Hag non sarà in panchinaa causa di una squalifica per una. Ha ricevuto il suo terzo cartellino giallo della stagione durante la vittoria per 1-0il Luton Town oggi. Victor Lindelof ha segnato l’unico gol dellacon loche ha mantenuto il vantaggio in una vittoria combattuta duramente. Il Luton Town ha continuato a spingere per il pareggio fino all’ultimo minuto e mentre la pressione aumentava, Ten Hag èammonito per aver contedue rimesse laterali in ritardo. Il suo dissenso si è concluso con un’ammonizione, il che significa che ora sconterà una ...