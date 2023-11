LaLiga | Osasuna – Las Palmas | programma e dove guardare oggi in TV la partita della 13ª giornata della Liga EA Sports

Leggi su justcalcio

(Di sabato 11 novembre 2023) 2023-11-11 08:19:51 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante Lae Lassi affrontano in una nuovacon l’intenzione di fare punti e uscire dalla metàclassifica. Attualmente la squadra locale è al 12° posto, mentre la squadra delle Canarie occupa la decima posizione. Quelli di Arrasate scenderanno in campo dopo aver perso contro il Girona, 4-2, mentre il Lasentra incon una recente vittoria contro l’Atlético de Madrid, 2-1. Mentre l’non riesce a eguagliare i risultatiscorsa stagione, avendo ottenuto solo quattro vittorie nei turni attuali, il Las...