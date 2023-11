Lago di Misurina | il simbolo delle Dolomiti a rischio per una falla

(Di sabato 11 novembre 2023) Ildiè a. Il, ha unanella sponda sud che sta causando una drammatica riduzione del livello dell'acqua. Dario Vecellio Galeno, sindaco di Auronzo di Cadore, lancia l'ennesimo allarme, rivolgendosi alla stampa. Lo specchio d'acqua si è abbassato di oltre 70 centimetri. "La volontà - dice il primo cittadino - è quella di individuare una soluzione efficace quanto prima. Ci stiamo già da tempo muovendo in particolare sotto il profilo della ricerca di un finanziamento per un intervento che sarà sicuramente oneroso".

Il Lago di Misurina in provincia di Belluno perde acqua per una falla. La paratia situata nelle adiacenze del parcheggio in terra di fianco alla seggiovia del Col de Varda, infatti ha una perdita ...