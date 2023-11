La vita di Elon Musk diventa un film

(Di sabato 11 novembre 2023) A poco più di un mese dall’uscita della biografia dipubblicata da Walter Isaacoson, è in fase di sviluppo, da parte della società di produzione newyorkese A24, unispirato proprio alla biografia di Isaacson, sul magnate della tecnologia. A lanciare l’indiscrezione è stato Variety, secondo il quale ci sarebbe stata “un’accesa L'articolo proviene da Il Difforme.

Laonline è il cartonato che Zuck,e compagnia accrocchiano per voi, in modo che sia maggiormente profittevole per loro, fuori da ogni controllabilità e autenticità. Laoffline, invece,...

La vita di Elon Musk in un film, in lavorazione un biopic Agenzia ANSA

La vita di Elon Musk diventerà un film. Regia di Darren Aronofsky la Repubblica

La bimba inglese di 8 mesi è affetta da una gravissima patologia e i macchinari che la tengono in vita sono pronti per essere staccati. Questa è la decisione dei medici del Regno Unito ma ...così è stato naturale, oltre vent’anni fa, mettersi insieme e dare vita a questa azienda...». Un valore che parla di collaborazione, sostegno, di voglia di fare e dovere sociale, ma anche di amore per ...