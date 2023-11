La vita di Elon Musk diventa un film | a dirigere il biopic sarà il regista Darren Aronofsky

Leggi su open.online

(Di sabato 11 novembre 2023) Ladiè già finita in un libro e presto arriverà anche sul grande schermo. Lo studio indipendente A24 ha infatti vinto i diritti di adattamento della biografia di Walter Isaacson, uscita a settembre in libreria. Ora ilè ufficialmente in lavorazione, con la casa cinematografica che ha ingaggiato nel ruolo di, già noto per alcune celebri pellicole come Requiem for a Dream (2000), Il cigno nero (2010) e The Whale (2022). La rivista Variety ha parlato di una «accesa competizione» tra le case di produzione cinematografica per accaparrarsi i diritti della biografia di Isaacson. Ex ceo della Cnn, Isaacson è noto per aver raccontato i retroscena più intimi e riservati di alcuni dei personaggi più celebri della storia, tra cui ...