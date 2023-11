La stella di Ibrahim Ba brillò un precampionato soltanto

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 11 novembre 2023) Non un suo dribbling, non un suo gol, non una sua sgasata sulla fascia né tantomeno un suo assist al millimetro. A trasformareBa in un’icona del calcio anni Novanta è stata essenzialmente la sua estetica. Testa ossigenata e corsa gommosa, con la maglia del Milan l’esterno francese è diventato il nume tutelare degli incompiuti, il santo protettore di chi ha deluso le aspettative altrui. La colpa è soprattutto di un paradosso. Perché il ragazzo cresciuto fra le strade di Medina, a Dakar, era il più appariscente in campo, ma anche quello che meno riusciva a essere determinante. La sua storia è quella di un’autocombustione. Unache ha brillato nel cielo di Bordeaux prima di spegnersi proprio sopra San Siro. E tutto nell’arco di una stagione. Anzi, di un. L’incipit della sua storia viene scritto in Senegal. ...