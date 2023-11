La sinistra cancella il Natale | il caso a Verona | Tommasi nella bufera

Leggi su iltempo

(Di sabato 11 novembre 2023) In nome del politicamente corretto anche un simbolo delpuò venire meno. È quanto sta accadendo acon la giunta del Partito Democratico, guidata dal sindaco Damiano, che sta per sacrificare la stella cometa dipiantata da quasi 40 anni in piazza Bra in favore dell'installazione di lucette laser ormai un po' convenzionali e prive di valore tradizionale. Lo riporta l'indiscrezione di Libero, secondo la quale “la trattativa con la ditta che fornirà le luci” sarebbesua “fase conclusiva”, anche perché ormai non manca molto al periodo delle feste natalizie. La giustificazione del sindaco? “E' rotta, e non c'era il tempo né la possibilità di ripararla”. In effetti nel gennaio scorso si era sgretolato il sostegno che la teneva sorretta, ma a settembre la cometa a due passi ...