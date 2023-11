La Salomon XT-6 ora disponibile in pelle!

Leggi su gqitalia

(Di sabato 11 novembre 2023) Quando laXT-6 è stata presentata per la prima volta nel 2013, si trattava di una scarpa da trekking seria, progettata per camminatori seri che fanno passeggiate serie. A distanza di 10 anni, pur essendo ancora viva e vegeta, tutti vogliono laXT-6 Expanse Leather. Perché? Beh, negli ultimi dieci anni sono cambiate molte cose. Ora la silhouette è indossata soprattutto da ragazzi gorpcore amanti di Arc'teryx che ridono e si lamentano della parodia di Real Housewives of Clapton. Quindi una versione rivestita in pelle non è poi così sorprendente.XT-6 Expanse in pelle Bungee CordRivelata in due opzioni di colore, Bungee Cord e Vanilla Ice, la prima è dipinta in una tavolozza di marroni terrosi, mentre la seconda opta per una combinazione di colori cremosi. Mentre la XT-6 è solitamente ...