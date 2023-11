La propaganda di guerra è un dispositivo antico Ma nei media italiani va ancora forte

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 11 novembre 2023) Sembrava che il dibattito italiano innescato dallarusso-ucraina avesse fatto esplodere tutto il bellicismo possibile nel nostro paese e che stesse chiudendosi la stagione della caccia pubblica al “nemico interno” (in quanto “amico” del nemico esterno), come testimoniano le parole private della presidente del Consiglio Meloni ai comici russi in cui dice, testualmente, “la verità”, ossia che “stiamo aspettando un qualsiasi negoziato affinché Ucraina e Russia fermino questo conflitto” perché “siamo vicini al momento in cui tutti capiranno che abbiamo bisogno di una via d’uscita che possa essere accettabile per entrambi senza distruggere il diritto internazionale”. Ossia che c’è bisogno di un negoziato tra i governi russo e ucraino, come da sempre indicano i pacifisti di Europe for peace di fronte all’irrazionale “retorica” pubblica della vittoria che macina, ...