La piccola estubata | respira con l' ossigeno

(Di sabato 11 novembre 2023) AGI - "Indy Gregory per il momento è sopravvissuta all'estubazione econ la mascherina. Il protocollo prevede che la fornitura disia a tempo determinato. Prevede anche la sospensione delle cure e il divieto di rianimazione in caso di crisi. Seguiamo con apprensione". Lo scrive su X Simone Pillon, legale che ha seguito in Italia la famiglia della bimba, affretta da una grave e rara malattia mitocondriale. Il trasferimento in hospice "LaIndi Gregory è stata trasferita nell'hospice e le stanno per applicare i protocolli per la sospensione dei supporti vitali. Le procedure sono in corso. Questo è quello che sappiamo noi, ovviamente al momento non ho ancora sentito il padre". Così all'AGI Simone Pillon, legale che ha seguito la famiglia della bimba, affretta da una grave e rara malattia mitocondriale, in ...