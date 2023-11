ordinata, di quelle dove può girare anche un bambino, educata, di quelle dove ti fermano per parlare di politica, per commentare quel che succede e quel che si vede in tv,che non cerca ...

La piazza c'è, la linea non del tutto (di A. De Angelis) L'HuffPost

Le strade chiuse a Roma sabato 11 e domenica 12 novembre RomaToday

Davvero un bel colpo d’occhio, di questi tempi, la piazza, vista lassù dal Pincio. Piazza piena, e non era scontato. Bandiere del Pd e bandiere della pace. E va bene i pullman, soprattutto dall’Emilia ...Nel pomeriggio ad Ancona una protesta pacifica Dal Comitato 707 Sfollati riceviamo e pubblichiamo Il nove novembre 2022, la sveglia di Ancona, Pesaro, Fano l'ha suonata 'terremoto, uno del più violent ...