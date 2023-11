(Di sabato 11 novembre 2023) Un'esplosione e poi un crollo sono avvenuti nella notte di oggi, sabato 11 novembre, in unadi due piani adibita a struttura di accoglienza per migranti a San Lorenzo Nuovo, nel Viterbese. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Dalle prime informazioni, nella struttura c'erano...

PORDENONE - Incidente prima delle 8 di oggi, 10 novembre, quando è esplosa una bombola in un'abitazione a Pordenone, in via Planton, (di fronte a Cimolai). Dalle primissime notizie, emerge che ci ...

La palazzina esplode e crolla: le foto dal luogo dell'incidente Today.it

Esplosione a San Lorenzo Nuovo (Viterbo), crolla palazzina di migranti: almeno 31 i feriti, 4 sono gravi, si s ilmessaggero.it

Un'esplosione e poi un crollo sono avvenuti nella notte di oggi in una palazzina di due piani adibita a struttura di accoglienza per migranti a San Lorenzo Nuovo, nel… Leggi ...Quattro feriti tra gli occupanti dell’abitazione, due sono gravi. Una residente: «Ero sotto la doccia, mi sono spaventata». Inizialmente si era pensato allo ...