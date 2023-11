La mamma di Moana Pozzi | “Quei film? Diceva che non le piacevano | maledetto il giorno che incontrò Schicchi”

Leggi su tpi

(Di sabato 11 novembre 2023) “Le ripetevo: “Non spogliarti, non li farebrutti”. Dio sa se ci ho provato a convincerla, non c’è stato santo. “Mammina, non ti arrabbiare, tanto lo so che mi vuoi bene lo stesso. In fondo non piacciono nemmeno a me”. E rideva, aveva denti bellissimi. “Come sei antica. Anche le statue sono nude. Metteresti il reggiseno pure a Paolina Bonaparte””. Rosanna Alloisio, 82 anni, casalinga piemontese,di(iconica diva del porno morta all’Hôtel-Dieu di Lione il 15 settembre del 1994 a soli 33 anni), si è raccontata al Corriere della Sera. A 18 anniandò a vivere a Roma “per studiare recitazione. Noi eravamo di stanza a Bracciano. C’era un alberghetto lì vicino. Vennero a girarci una commedia con Edwige Fenech.passò, la notarono. “Bella ...