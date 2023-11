La mamma di Moana Pozzi | «Bettino Craxi? Le dicevo | “Come fai a stare con quel vecchiaccio?” Maledetto il giorno che incontrò Schicchi»

(Di sabato 11 novembre 2023) Rosanna Alloisio, ladi: «Nemmeno io l’ho capita. Il tumore al fegato? Combattèuna leonessa, ma se ne è andata in 7 mesi. Ora al cimitero non c’è, ho ritirato io le ceneri, ma dove sono non lo dirò a nessuno»

Estratto dell'articolo di Giovanna Cavalli per il 'Corriere della Sera' Rosanna Alloisiopozzi 'Le ripetevo: 'Non spogliarti, non li fare quei brutti film'. Dio sa se ci ho provato a convincerla, non c'è stato ...

"Maledetto il giorno in cui l'ha incontrato". Rosanna Alloisio, 82 anni, è la mamma di Moana Pozzi. E ancora oggi ricorda l'ingresso nella vita della figlia di… Leggi ...