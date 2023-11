La Juventus vuole continuare a premere sull’Inter

(Di sabato 11 novembre 2023) Giorni caldissimi per il calcio italiano! Con el objetivo de, aunque sea por una noche, dormir por encima del Inter de Milán, laapunta a la victoria este sábado cuando reciba al Cagliari en su feudo para prolongar la positiva racha. Los de Massimiliano Allegri, segundos en la clasificación, están a solo dos puntos del comando de la Serie A y pueden ser, momentáneamente, los primeros. Eso sí, tendrán que esperar al choque del Inter mañana ante el Frosinone y, además, doblegar a un Cagliari que viene de ganar dos partidos seguidos. Pero en rachas los supera la Juve, que encadena cuatro victorias al hilo en el Calcio y seis partidos sin recibir goles -solo le han anotado seis en las once jornadas disputadas-. También jugará este sábado el Milan, reforzado por la victoria ante todo un Paris Saint-Germain en Champions League. La remontada de los ‘rossoneri’ ...

Inzaghi non può inciampare in vista poi del derby d'Italia contro la, mentre Di Francesco per ora vive sereno, ma noncali di concentrazione. L'allenatore dei gialloblu lo ha spiegato ...

Calciomercato Juventus, possibile nuovo assalto a Berardi per gennaio Sky Sport

CdS - Berardi ha deciso, vuole la Juve: il Sassuolo la favorirà come con Locatelli Tutto Napoli

La sfida con il Cagliari vede davanti due formazioni che stanno bene, la Juventus ha mantenuto la porta inviolata in tutte le ultime sei gare nei maggiori cinque campionati europei, di recente ...