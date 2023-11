La Juventus batte il Cagliari e vola in testa alla classifica

Cagliari 2 - 1 in un anticipo della dodicesima giornata del campionato di Serie A. Bianconeri in testa alla classifica in attesa di Inter - Frosinone in programma domani sera. A segno ...

Serie A: Juventus batte Cagliari 2-1 Agenzia ANSA

La Juve batte 2-1 il Cagliari: Allegri vola in vetta e messaggio all ... Fanpage.it

le azioni principali della sfida della dodicesima giornata di Serie A 2023/24 La Juventus batte 2-1 il Cagliari all’Allianz Stadium nella sfida della dodicesima giornata di Serie A 2023/24. I ...Vittorioso in Champions League martedì contro il PSG, il Milan in campionato continua a faticare. I rossoneri, che non vincono da inizio ottobre in Serie A, hanno concesso il pareggio per 2-2 a Lecce ...