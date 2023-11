La Juve operaia deve credere nello scudetto | serve un grande colpo di mercato

Allegri 7 : latorna in testa alla classifica, unagiovane e, in piena emergenza, che regala nulla allo spettacolo e ancora meno agli avversari. La sua mano c'è, anche per chi non ...

Allegri: "Juve operaia Sì, mi piace... Siamo primi, ma non perdiamo di vista le quinte" La Gazzetta dello Sport

Massimiliano Allegri si gode la sua Juventus “operaia” Sportal

Questa Juve può sognare. Se lo meritano i tifosi dopo tutto quello che han vissuto negli ultimi anni. Se lo merita la squadra di Max Allegri, che sta andando effettivamente oltre le più rosee ...Dopo la sconfitta dell’ultimo turno nel big match contro la Roma, la Juventus vuole ripartire subito. Domenica 12 novembre contro il Como (qui dove vederla), le bianconere sono chiamate all’immediata ...