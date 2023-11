La giudice che fa la guerra al patto con l' Albania Soros | Apostolico e Ong | chi è Silvia Albano

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 11 novembre 2023) Se iltra Italia esui migranti passerà indenne dalle temibili forche caudine di Bruxelles (con la sinistra in Europa pronta a tutto per bloccarlo), la premier Giorgia Meloni dovrà prepararsi al trappolone in tribunale. Come ricorda il Giornale, la, del tribunale civile di Roma nella sezione specializzata in diritti della persona e immigrazione, si è già espressa con nettezza contro l'accordo siglato con il premier albanese Edi Rama. La, iscritta alla corrente di Magistratura Democratica e membro del comitato direttivo centrale dell'Anm ha definito il"giuridicamente inattuabile" in quanto "viola le leggi nazionali" e perché "prevede investimenti onerosi per le finanze statali". "Mi sfugge il senso di avviare ...