La filosofia intesa come “storia delle idee” è una risorsa per i giovani liceali

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 11 novembre 2023) Sul mensile Una città (n. 296) leggo un’intervista a Massimo Mugnai, professore emerito della Scuola Normale di Pisa, sull’insegnamento della, sui suoi attuali difetti e sull’eventuale modo di correggerli. Recente è la pubblicazione del libro di Mugnai “non insegnare” (il Mulino) e torna sul tema l’intervista rilasciata dall’autore a Jacopo Gardelli per Una città. Vorrei dire qualcosa in proposito da lettore che ormai da anni legge più spesso e più volentieri libri di, filosofiche e non, che libri di narrativa, di poesia e di critica letteraria. Quest’ultima, devo dire, mi interessa soprattuttouna forma dimorale applicata all’interpretazione di opere letterarie di particolare valore. Anche se non è propriamente, professionalmente ...