La discontinuità rispetto al piano di Draghi non paga Lo stallo sul Pnrr spiegato dalla Corte dei conti  

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 11 novembre 2023) L’atteggiamento di negoziazionismo esasperato con l’Unione europea (che non di rado sfocia nella guerra di nervi e si riflette anche nelle posizioni assunte in questi giorni sul Patto di stab... Contenuto amento - Accedi al sito per abbonarti