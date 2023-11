La difficile scommessa su un nuovo ordine giuridico e politico planetario

Leggi su linkiesta

(Di sabato 11 novembre 2023) Evoluzione e storia umana testimoniano l’esistenza di un accoppiamento strutturale fra l’accrescimento di complessità della mente umana e l’accrescimento di complessità delle forme di (micro- e macro-) organizzazione sociale degli uomini. Società ominidi, protosocietà, società storiche, villaggi, città, Stati, nazioni, corrispondono a livelli crescenti di complessità. Ma non si è trattato di un percorso lineare, necessario e progressivo come veniva raccontato nelle “filosofie della storia” del xix secolo. Soluzioni a bassa complessità (attitudine alla gerarchia, costrizione, intolleranza, repressione del dis, dogmatismo, refrattarietà a possibilità evolutive) e soluzioni ad alta complessità (tendenza a trasformare disordini e diversità in libertà e creatività, tendenza alla poliarchia, sviluppo dell’autonomia, della soggettività, di comunicazioni e comunità con ...