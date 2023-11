La denuncia di Levante | “E’ il quarto colpo sotto casa | il ladro sarà innamorato di me”

Leggi su howtodofor

(Di sabato 11 novembre 2023), nome d’arte di Claudia Lagona, è rimasta vittima di un furto a Milano dove vive con il compagno, l’avvocato palermitano Pietro Palumbo, e la loro bimba, Alma Futura, nata il 13 febbraio 2022. Ad attrarre i malviventi, per la quarta volta, è stata l’auto della cantautrice originaria di Caltagirone. E’ la stessaa raccontarlo su Instagram con una buona dose di ironia.e Pietro Palumbo (Foto Instagram)“Secondo me ildi me, sta cercando di attirare la mia attenzione” “Ilfurto di macchina come lo chiamiamo? Storia d’amore. Seguimi per altri racconti romantici e di grande fedeltà – scherza – Secondo me ildi me. Sta cercando di attirare la mia attenzione, è ovvio”. ...