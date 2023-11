La contro-riforma costituzionale che il Pd (se volesse) potrebbe proporre al governo Meloni

Leggi su linkiesta

(Di sabato 11 novembre 2023) Dice Elly Schlein che ladella Costituzione proposta dal, quella che prevede il premierato, è «un progetto pericoloso» e va rimandata indietro: «Facciamoci qualche domanda se il premierato non esiste in nessun altro Paese», argomenta in tv la segretaria del Partito democratico: «Indebolisce ulteriormente il Parlamento e non ne abbiamo bisogno, di fronte a unche sta abusando della decretazione d’urgenza. Giù le mani dal Presidente della Repubblica che in questadiventa un elemento di arredo, una figurina. Questascardina la forma di repubblica parlamentare». Di fronte al testo presentato dalla maggioranza, fortemente criticato da autorevoli giuristi (Francesco Clementi, Stefano Ceccanti) e anche da autorevoli esponenti della destra ...