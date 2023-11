La bidella pendolare fra Napoli e Milano non viaggia più | ha ottenuto l’assegnazione del posto a Napoli

Leggi su dayitalianews

(Di sabato 11 novembre 2023) Pubblicato il 11 Novembre, 2023 La vicenda di Giuseppina Giugliano è stata oggetto di dibattito per diverse settimane. Per alcuni, è stata una forte denuncia sulla questione del caro affitti, mentre per altri è diventata simbolo della precarietà lavorativa in Italia. C’è anche chi, invece, sostiene che si tratti di una fake news. Quel che è certo è che finalmente questa odissea quotidiana della “” – che dichiarava di percorrere ogni giorno la tratta dae viceversa – ha avuto una conclusione. Fanpage.it ha riportato che Giuseppina Giugliano haun’assegnazione provvisoria presso un istituto nelle vicinanze della sua abitazione. Ogni giorno la stessa storia Tutto ha avuto inizio a gennaio di quest’anno, quando in un’intervista rilasciata a “Il Giorno”, ...