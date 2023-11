Kim Kardashian lancia la collaborazione Skims x Swarovski

(Di sabato 11 novembre 2023) Kimhato la sua nuovacollabed è una delle collezioni più chiacchierate degli ultimi giorni. Sia perché il brand di Kim,è stato davvero un successo e sia perché unacosì farebbe impazzire anche chi non è molto fan di Kim. Per celebrare il lancio delladicon, Kim ha indossato uno dei suoi look migliori (già!): un top fatto interamente di cristalli giganti, senza nulla sotto, abbinato a una gonna tempestata di cristalli. Kim, che ha collaborato con Giovanna Engelbert, Direttore Creativo di, alla realizzazione della, ha parlato con Elle della sua nuova ...

... clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie Più difficile trovare spiegazioni nella scelta vintage di, fotografata nei mesi scorsi a spasso per Los Angeles con una ...

Bianca Censori sarebbe infuriata con Kim Kardashian (e sì, c'entra Kanye West) Cosmopolitan

Kim Kardashian al Nyse. La quotazione di Skims sembra sempre più vicina Milano Finanza

Kim Kardashian sceglie un look che lascia attoniti: nero, pelle e ben più adatto per altre occasioni, l’outfit è un flop.L’aveva da oltre due anni ma non si era mai decisa a mostrarlo in pubblico. Kim Kardashian ha svelato di essersi tatuata il simbolo dell’infinito all’interno del suo labbro inferiore.