Kevin Bacon ricrea il balletto di Footloose per festeggiare la fine dello sciopero

Leggi su movieplayer

(Di sabato 11 novembre 2023), ha postato un video in cui ripropone il celebrediperlaSAG-AFTRA.ripropone il suo iconicodiperlaSAG-AFTRA durato 119 giorni. Nel video postato su X, l'attore balla sulle note di Never dei Moving Pictures in un fienile vuoto. Nella didascalia, che ha interpretato Ren McCormack nel film cultdel 1984, si legge: "finito!". Il video in pochi minuti ha infiammato il web facendo milioni di visualizzazioni in poco ...