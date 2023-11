Ke Huy Quan | dall' Oscar per Everything Everywhere All at Once a Loki 2

(Di sabato 11 novembre 2023) "Insegniamo l'empatia": intervista a Ke Huy, premiato con l'per il ruolo di Waymond inall at, ora nel cast di2. Il 2023 è stato il suo anno: dopo più di 20 anni senza recitare, Ke Huyha vinto il premiograzie al ruolo di Waymond in EverythignAll Atdei Daniels, il film sul multiverso che ha stregato l'Academy e il pubblico americano. Diventato una star da bambino, grazie ai ruoli iconici di Data in I Goonies e Shorty in Indiana Jones e il tempo maledetto, accanto a Harrison Ford, l'attore era poi passato dietro la macchina da presa. Nemmeno il tempo di godersi la statuetta che Ke Huysi è portato a casa un …

Il 2023 è stato il suo anno: dopo più di 20 anni senza recitare, Keha vinto il premio Oscar grazie al ruolo di Waymond in Everythign Everywhere All At Once dei Daniels, il film sul multiverso che ha stregato l'Academy e il pubblico americano. Diventato una ...

Ke Huy Quan: dal premio Oscar a Loki 2, intervista Movieplayer

Loki: Sophia di Martino e Ke Huy Quan ringraziano i fan per l'affetto ... cinecomic.it

"Insegniamo l'empatia": intervista a Ke Huy Quan, premiato con l'Oscar per il ruolo di Waymond in Everything everywhere all at once, ora nel cast di Loki 2.La serie TV incentrata sul fratello di Thor si conclude con un finale colmo di gloriosi propositi: ecco la nostra recensione della stagione 2 di Loki.