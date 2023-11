Kata | la madre tenta ancora il suicidio | in ospedale

(Di sabato 11 novembre 2023)leya Alvarez, scomparsa a giugno da FirenzeCaso, lail. Si trova nuovamente ina Careggi ieri da ieri pomeriggio, 10 novembre, Katherine Alvarez, mamma di, la bimba di 5 anni di cui proprio ieri ricorrevano cinque mesi dalla scomparsa. La donna è stata soccorsa nella nuova casa popolare in cui vive da quando è stato effettuato lo sgombero dell’ex hotel Astor occupato. Da quella struttura la sua bambina non ha più fatto ritorno dal pomeriggio del 10 giugno.Leggi anche: Caso Claps, manifestazione per Elisa. La: “Troppo dolore”. Katherine avrebbe ingerito di nuovo un quantitativo di candeggina che poteva risultarle letale. Aveva fatto lo stesso dopo aver compreso che la bambina ...

Era stato infatti il 10 giugno scorso cheera stata vista l'ultima volta, alle 15,13, ripresa ... e nel lasso di tempo che va dalle 15,13 alle 15,45, momento in cui torna laè tornata nell' ...

Cinque mesi senza Kata. La mamma in ospedale LA NAZIONE

Scomparsa di Kata, la madre: "Essere straniera non mi aiuta" Mediaset Infinity

"Scusami se non sono stata attenta" ha scritto sui social. Atto lesionistico a cinque mesi dalla scomparsa della figlia ...Intervento di 118 e carabinieri dopo un gesto autolesionistico in casa. Prima aveva scritto un post per la figlia: "Perdonami per non essere stata attenta" ...