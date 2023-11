Karlsson | infortunio lungo A dicembre l’Inter in Coppa Italia

(Di sabato 11 novembre 2023) In vista del match ditra Inter e Bologna in programma il 20a San Siro, arrivano notizie importanti sull’di Jesper. ASSENTE – L’attaccante svedese del Bologna Jespersarà fuori perper 5-6 settimane, come comunicato ufficialmente dal club.salterà, a meno di recuperi lampo, anche la gara degli ottavi di finale dicontro. Un’annata sfortunata per il calciatore del Bologna, che ha totalizzato soltanto 5 presenze in campionato. Tegola importante per Thiago Motta, che dovrà correre ai ripari nelle prossime gare e studiare una soluzione per la sfida di. Inter-News - ...

La gara contro la Fiorentina si avvicina, e Thiago Motta , tecnico del Bologna , ha stilato la lista dei convocati per il derby dell'Appennino. Sarà assente, che ha riportato una lesione al collaterale mediale del ginocchio. Il giocatore starà fuori per circa 6 settimane.

Tegola per Thiago Motta che perde Karlsson per infortunio. L'ala dei rossoblù dovrà rimanere ai box per diverse settimane, qusto il comunicato del club: "Gli esami cui è stato sottoposto Jesper ...