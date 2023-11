(Di sabato 11 novembre 2023) Nonostante un po' di apprensione nel finale, lacentra la quinta vittoria di fila battendo ilnella dodicesima giornata di Serie A. All'Allianz Stadium finisce 2-1, firmato tutto dai difensori:e l'exindirizzano la gara per i bianconeri, Dossena invece la riapre solo parzialmente per i sardi, colpendo anche un palo nel finale. La squadra di Max Allegri sale così momentaneamente in vetta alla classifica a +1 sull'Inter, prossima avversaria nell'attesissimo derby d'Italia in programma il 26 novembre, al rientro dalla sosta Nazionali. Dopo due vittorie consultive e tre risultati utili di fila, gli uomini di Claudio Ranieri tornano invece a perdere restando a quota 9 in classifica. Migliore l'avvio dei bianconeri, che provano subito a premere sull'acceleratore portando grande ...

... l'Udinese continua a non mandarlo in campo; per lui quest'anno in Serie A unapresenza, per ...classe 2005 che si stanno affacciando sul palcoscenico del grande calcio con la maglia della,...

Juve in vetta da sola, quando la difesa va all'attacco: Bremer-Rugani gol Tuttosport

Juventus sola in testa: due gol di Bremer e Rugani mettono ko il Cagliari Liberoquotidiano.it

TORINO (ITALPRESS) – Juventus di nuovo in testa alla Serie A per una notte. In attesa di vedere cosa farà l’Inter domani sera contro il ...La Juventus torna momentaneamente in vetta alla classifica grazie ai tre punti conquistati con il Cagliari. I bianconeri salgono a quota 29 punti, in attesa di Inter-Frosinone.