Juventus | niente Inter per Danilo Ma altri due rientri per Allegri! – TS

(Di sabato 11 novembre 2023) C’è ancora un turno di campionato e la sosta prima di. Ma Allegri ha già alcune informazioni sulle disponibilità per il derby d’Italia. Le ultime di TuttoSport. IN-DISPONIBILITÀ –è una delle sfide più attese di novembre, per l’importanza che ha sempre avuto il derby d’Italia ma anche per la posizione in classifica delle due squadre. A questo proposito, è possibile fare già alcune previsioni su dei calciatori che potrebbero essere a disposizione di Massimiliano Allegri per il 26 novembre. Lo stesso allenatore bianconero ha dichiarato di sapere già che molto probabilmente fra questi non ci sarà. Stando a quanto riporta TuttoSport, però, contro l’sono pronti a tornare Timothy Weah e anche Alex Sandro. Su quest’ultimo però c’è un po’ di ...

di grave secondo me, ma mio padre quando veniva a recuperarmi in commissariato non era dello ... Ma ci sono anche Inter,, Real e Psg. Alla fine la spunta il condor Galliani. Ma per 11 ...

Juventus-Cagliari, Allegri: "Locatelli capitano. Niente turnover per Szczesny e Gatti" Sky Sport

Juve, Allegri: "Con il Cagliari Locatelli capitano. Szczesny e Gatti, niente turnover" La Gazzetta dello Sport

Il Napoli non ha mai nascosto una certa predilezione per Tommaso Baldanzi, valutato in estate come possibile sostituto di Zielinski ...Anche l'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino questa mattina si interessa del confronto tra Fiorentina e Bologna di domenica, ponendo l'accento sull'importanza della ...