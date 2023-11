Juventus-Cagliari | Serie A | bianconeri per la vetta momentanea | probabili formazioni e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 11 novembre 2023) Nonostante le critiche sul gioco espresso, ladi Allegri continua a vincere. Il successo della scorsa settimana al Franchi ha permesso aidi tenere il passo dell’Inter, concedendosi oggi l’opportunità di portarsi in testa al gruppo almeno per un giorno. A rovinare i piani di Vlahovi? e compagni potrà provarci ildi Ranieri, che sembra aver trovato la quadra con due ottimi successi nelle ultime due uscite. Il fischio d’inizio a, valevole per la 12esima giornata diA, è in programma alle ore 18:00 di oggi all’Allianz Stadium di Torino. Il momento delle due squadre 4 vittorie nelle ultime 4 ed un primo posto ormai alla portata. Lacontinua a vincere anche se il gioco di Allegri non convince. I tre 1-0 ...