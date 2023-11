Juventus-Cagliari | Ranieri | “Abbiamo giocato bene ma abbiamo perso per i dettagli”

(Di sabato 11 novembre 2023) Intervenuto ai microfoni di DAZN al termine di, il tecnico dei sardi Claudioha commentato la sconfitta per 2-1: “Siamo amareggiati per comeil primo quarto d’ora della ripresa. In settimana avevamo lavorato proprio per limitare le ripartenze ed i calci piazzati, ma la Juve ci ha fatto male proprio lì. Stavamo giocando, madato fiducia ai nostri avversari: siamo stati troppo agnellini“.ha poi proseguito: “marcato male, lasciando due metri ad una squadra che sulle situazioni da fermo sa come muoversi. La realtà è che nonostante la sconfitta...

Commenta per primo Lasupera per 2 - 1 ilanche grazie alla rete di Bremer che ha aperto le marcature. Queste le parole del difensore brasiliano a DAZN . La difesa è il miglior attacco in questa Juve '...

Juventus Cagliari 2-1, le pagelle della partita di Serie A Sky Sport

Non deve capitare, fortunatamente è stato ininfluente ai fini del risultato". Lo ha detto Massimiliano Allegri a Dazn dopo la vittoria della sua Juventus contro il Cagliari. Il tecnico bianconero ha ...Il tecnico del Cagliari: 'C'è amarezza per i primi 15 minuti del secondo tempo' TORINO (ITALPRESS) - 'C'è amarezza per i primi quindici minuti ...