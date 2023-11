Juventus - Cagliari | probabili formazioni | le scelte di Allegri

Alle 18 laospita ilall'Allianz Stadium: ecco la probabile formazione bianconera. Ballotaggio Kean - Vlahovic con l'italiano ...

Juventus-Cagliari, probabili formazioni: dubbio Kean-Vlahovic Sky Sport

Scopri dove vedere in diretta la partita Juve-Cagliari controlla gli orari e i canali, segui la live in tv oppure in differita ...Telecronaca Juve Cagliari: chi commenta il match dello Stadium valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie A Oggi all’Allianz Stadium (calcio d’inizio alle ore 18.00) la Juventus ospita ...