Juventus-Cagliari cambia la vetta | Allegri vince in difesa e avvisa l’Inter

(Di sabato 11 novembre 2023)modifica gli equilibri in classifica a circa 24 ore da Inter-Frosinone. La vittoria bianconera porta momentaneamente la squadra dida sola in cima alla Serie A. E nella prossima giornata, post-sosta, ci sarà proprio l’atteso scontro diretto controdi Inzaghi SCATTO– Ladi Massimilianotorna momentaneamente in. Da sola. In attesa di Inter-Frosinone, la squadra bianconera batte 2-1 ildi Claudio Ranieri a Torino. Decisiva la rete dell’ex Daniele Rugani al 70?, che bissa il vantaggio firmato Gleison Bremer al 60?. Non basta il gol di Alberto Dossena al 75?, che accorcia le distanze e illude un po’ gli ospiti.ringrazia la sua ...

Commenta per primo2 - 1Szczesny 6 : sempre attento anche se questa volta di miracoli non servono e non arrivano. Ma l'imbattibilità si ferma a quota 615 minuti. Gatti 6: gestisce con ...

Bremer-Rugani, la Juve è in testa: 2-1 al Cagliari Sky Sport

Almeno per una notte, la Juventus è prima in classifica. E questo grazie alla vittoria di questa sera, sabato 11 novembre 2023, per 2-1 contro il Cagliari: decisive le reti di due difensori, come ...Altra vittoria per la formazione bianconera, che si prende la vetta momentanea della classifica staccando di 6 punti il Milan ...