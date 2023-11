Juventus-Cagliari 2-1 | Bremer | “Ottima partita difensiva | contento per il gol”

(Di sabato 11 novembre 2023) “Abbiamo fatto una bella, però da 11 partite non facevo un gol, ero un po’ arrabbiato e oggi finalmente sono riuscito a fare il primo gol stagionale“. Queste le parole didopo il successo dellasulper 2-1. “Stiamo lavorando bene, anche Rugani quando ha iniziato a giocare ha fatto bene, dobbiamo continuare così, è quello che chiede il mister. Abbiamo unaa settimana e c’è tanto tempo per lavorare. Spero di continuare così anche il prossimo anno per fare una grande stagione. L’Inter? Sappiamo che loro sono una grande squadra, stanno bene, però la nostra differenza, la nostra forza è la grinta e dobbiamo continuare così”, ha concluso il centrale brasiliano. SportFace.

ko con la Juve, parla Ranieri Al termine della sfida l'allenatore del, Claudio ... Avevamo lavorato tutta la settimana sulle ripartenze e le palle inattive della, e hanno ...

Juventus Cagliari 2-1, le pagelle della partita di Serie A Sky Sport

TORINO (ITALPRESS) – Juventus di nuovo in testa alla Serie A per una notte. In attesa di vedere cosa farà l’Inter domani sera contro il Frosinone, i bianconeri hanno superato in casa il Cagliari per 2 ...TORINO. Finisce due a uno per i bianconeri tra Juve e Cagliari. Gli uomini di Ranieri lottano fino alla fine ma questa volta la rimonta rossoblù non arriva. Partita molto viva nel primo tempo tra le d ...