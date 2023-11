Juve | Pardo difende Allegri | «Con lui Rugani sembra Beckenbauer»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 11 novembre 2023) Pierluigi, noto giornalista e commentatore televisivo, sulla stagione dellantus di. I dettagli Pierluigiha parlato a La Gazzetta dello Sport della. PAROLE – «Come giudicare la prestazione bianconera con equilibrio, senza cioè farsi inghiottire dalla stucchevole diatriba risultatisti vs giochisti, che spessocondizionata soprattutto dal tema delle simpatie personali? I fatti. Il gioco latita, certamente. In alcune fasi della gara uscire dal fortino è stato particolarmente complicato di fronte al vigore delle folate viola. Al tempo stesso però come poter tralasciare i numeri, come non sottolineare i progressi difensivi, lo spirito compatto e feroce ritrovato? Parliamoci chiaro, chi di voi avrebbe immaginato dopo il tragicomico autogol di ...