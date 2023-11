Juve | la squadra è da proteggere | il piano sul mercato

(Di sabato 11 novembre 2023) La melodia si cambia se la musica stona. Non quando "c'è armonia in un gruppo granitico e coeso". Insomma, per Allegri ildegli appetiti e delle fantasie può attendere. Del resto, una...

migliore in casa che fuori (Osasuna, ha giocato un partitone contro un fortissimo Girona, perso dopo aver messo a lungo in ambasce i rivali) più sorpresona (Las Palmas, che ha lisciato appena ...

Juve, Allegri: "Con il Cagliari Locatelli capitano. Szczesny e Gatti, niente turnover" La Gazzetta dello Sport

Juventus-Cagliari, Allegri: "Locatelli capitano. Niente turnover per Szczesny e Gatti" Sky Sport

La Juventus di Massimiliano Allegri vuole centrare la quinta vittoria consecutiva e contendersi la vetta della Serie A 2023/2024, nella sua 12esima giornata, contro il Cagliari all’Allianz Stadium. In ...A gennaio, con la squadra in lotta per la promozione in A - Max era il trequartista ... Risultato, sei sconfitte di fila, gruppo disorientato e obiettivo compromesso. La Juve non è il Pescara, ma nel ...