Juve | il borsino del mercato | sale De Paul tra Hojbjerg e Samardzic Ma Phillips

E PHILLIPS - Ildi mercato porta da tempo il sali - scendi di quotazioni tra Hojbjerg e ... Ma restano tante le incognite a riguardo, in casasi valutano profili diversi ma nel caso in cui ...

Il borsino del mercato: sale De Paul tra Hojbjerg e Samardzic. Ma Phillips... ilBianconero

La Juve farà un grande colpo: la verità su Phillips Calciomercato.com

In teoria, ma anche in pratica, la trattativa più avanzata è questa. La Juve ha l'intesa con il giocatore, aspettando tempi migliori per l'Udinese almeno per la classifica. Con lui i bianconeri si son ...Cristiano Giuntoli, dirigente della Juventus, potrebbe chiudere alcuni affari in occasione della riapertura del mercato invernale.