Juve-Cagliari | le formazioni ufficiali | Kean-Chiesa dal 1' C'è Pavoletti

Tutto pronto per la sfida di questo pomeriggio tra la Juventus e il. Si gioca alle ore 18, le formazioni ufficiali. C'è grande attesa tra i tifosi per la contesa dello Stadium, con i bianconeri che vanno a caccia di altri tre punti per alimentare i propri ...

Juventus-Cagliari, probabili formazioni Sky Sport

Prosegue la 12ª giornata di Serie A. Dopo Lecce-Milan adesso è la volta di Juventus-Cagliari. I bianconeri cercano la vittoria per continuare a restare sulla scia dell’Inter, mentre i sardi sardi sper ...Le formazioni ufficiali scelte da Allegri e Ranieri per il match tra Juventus e Cagliari Dopo la vittoria contro la Fiorentina la Juventus si prepara a ospitare il Cagliari, match valido per la 12esim ...