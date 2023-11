Juve - Cagliari 2 - 1 | rivivi la diretta | Bremer e Rugani decisivi Allegri è primo

Quinta vittoria consecutiva dellache all'Allianz Stadium piega ilcon il risultato di 2 - 1 . Dopo un primo tempo avaro di emozioni, le due squadre si sono scatenate nella ripresa. Il risultato l'ha sbloccato Bremer al ...

Juve-Cagliari 2-1, gol di Bremer e Rugani: bianconeri primi in classifica Adnkronos

Le parole di Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della Juventus contro il Cagliari. Ecco cosa ha detto: JUVE INTER – «Più che scontro diretto è Juventus-Inter, una ...La Juventus di Massimiliano Allegri ha battuto il Cagliari all'Allianz Stadium. Almeno per una notte, i bianconeri occupano il primo posto in classifica. Per l'allenatore toscano, però, lo scudetto è ...