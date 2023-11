Juve-Cagliari 2-1 | gol di Bremer e Rugani | Allegri è primo in classifica

(Di sabato 11 novembre 2023) (Adnkronos) – Lantus batte ilper 2-1 oggi 11 novembre 2023 nel match valido per la dodicesima giornata della Serie A e, almeno per qualche ora, è prima in. I bianconeri si impongono con i gol di(60?) e(70?). Ai sardi non basta la rete di Dossena (75?). La formazione allenata dasale a 29 punti e scavalca l’Inter. I nerazzurri, a quota 28, nel posticipo di domenica 12 novembre ricevono il Frosinone. Ilrimane a 9 punti. seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .

19.59 Serie A, Juventus -2 - 1 Laottiene la quinta vittoria di fila battendo 2 - 1 il. Primo tempo intenso coi bianconeri che fanno la gara, ma i sardi non stanno a guardare. Occasioni per Viola, ...

Bremer-Rugani, la Juve è in testa: 2-1 al Cagliari Sky Sport

Almeno per una notte, la Juventus è prima in classifica. E questo grazie alla vittoria di questa sera, sabato 11 novembre 2023, per 2-1 contro il Cagliari: decisive le reti di due difensori, come ...Game over all'Allianz Stadium di Torino: i bianconeri si impongono in un match in cui Viola e compagni si sono ben comportati ...