Juve-Cagliari 2-1 | gol di Bremer e Rugani | Allegri è primo in classifica

(Di sabato 11 novembre 2023) I bianconeri si impongono con i gol dei difensori e scavalcano l'Inter Lantus batte ilper 2-1 oggi 11 novembre 2023 nel match valido per la dodicesima giornata della Serie A e, almeno per qualche ora, è prima in. I bianconeri si impongono con i gol di(60?) e(70?). Ai sardi non basta la rete di Dossena (75?). La formazione allenata dasale a 29 punti e scavalca l’Inter. I nerazzurri, a quota 28, nel posticipo di domenica 12 novembre ricevono il Frosinone. Ilrimane a 9 punti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Il tecnico del Cagliari: 'C'è amarezza per i primi 15 minuti del secondo tempo' TORINO (ITALPRESS) - 'C'è amarezza per i primi quindici minuti ...Il Cagliari esce sconfitto dall’Allianz Stadium di Torino contro la Juventus, ma è un ko che lascia l’amaro in bocca per come è arrivato. I rossoblù infatti non hanno per nulla demeritato, tenendo in ...